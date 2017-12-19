За 17 років 258 мільйонів осіб покинули країни, в яких народилися - ООН

Близько 258 млн осіб виїхали за останні 17 років з країн, де вони народилися, і тепер живуть в інших державах, йдеться в доповіді ООН, присвяченій міжнародній міграції, передає Голос Америки. Цей показник на 49% вище, ніж у 2000 році.

Читайте такожЄС не вдалося домовитися про реформування системи міграційних квотУ дворічному звіті, випущеному у Міжнародний день мігранта, йдеться, що частка світового населення, що стала міжнародними мігрантами, зросла з 2,8% у 2000 році до 3,4% в цьому році.

У той же час в доповіді ООН з економічних і соціальних питань говориться, що відсоток людей, що живуть в країнах з високим рівнем доходу, виріс з 9,6% у 2000 році до 14% у 2017 році.

У доповіді ООН йдеться, що країни з високим рівнем доходу взяли 64% міжнародних мігрантів з усього світу, що складає близько 165 млн чоловік.

У цьому році дві третини мігрантів жили лише в 20 країнах, йдеться в доповіді.

Найбільше число, 49,8 млн чоловік, або 19% від загального числа мігрантів, живуть в США.

Саудівська Аравія, Німеччина та Росія посідають місця з другого по четверте. У кожній з цих країн проживають близько 12 млн мігрантів.

На п'ятому місці – Великобританія з приблизно 9 млн мігрантів, говориться в доповіді.