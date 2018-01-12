Зірки кіно зібралися у Санта-Моніці на "репетицію Оскара" (фотогалерея)

Як повідомляє видання USA Today, фільм режисера Гільєрмо дель Торо «Форма води» був визнаний найкращим, на думку журі кінопремії «Вибір критиків». Самого дель Торо журі конкурсу визнало найкращим режисером 2017 року, передає РБК.

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Найкращим актором журі визнало Гарі Олдмена за роль у фільмі «Темні часи». Актор зіграв у ньому прем'єр-міністра Великобританії Уїнстона Черчилля.

Нагорода за кращу жіночу роль дісталася Френсіс Макдорманд, яка зіграла у фільмі «Три білборда на кордоні Эббінга, Міссурі». Марго Роббі отримала премію в номінації краща жіноча роль у комедійному фільмі за фільм "Я, Тоня".

Премія Critics Choice Movie Awards була створена в 1996 році в якості однієї з альтернатив премії Національного товариства кінокритиків США. Вона вважається репетицією до вручення найпрестижнішої голлівудської премії - «Оскару».

Як повідомляв УНІАН, раніше в Лос-Анджелесі назвали переможців ювілейної премії "Золотий глобус".