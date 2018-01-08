У Лос-Анджелесі назвали переможців ювілейної премії "Золотий глобус"

У Лос-Анджелесі пройшла 75-а церемонія вручення премії "Золотий глобус".

Церемонія відбулася в неділю, 7 січня, у готелі "Беверлі-Хілтон" в Лос-Анджелесі.

Найкращим драматичним фільмом була визнана стрічка "Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі" Мартіна Макдонаха. За премію в номінації також боролися "Дюнкерк" Крістофера Нолана, "Секретне досьє" Стівена Спілберга, "Форма води" Гільєрмо дель Торо і "Клич мене своїм іменем" Лука Гуаданьїно.

Англійський режисер і сценарист Мартін Макдонах також отримав "Золотий глобус" за кращий сценарій.

А Сем Роквелл завоював нагороду за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі".

Приз в номінації "Кращий фільм-комедія або мюзикл" отримала робота Грети Гервіг "Леді Берд".

Сірша Ронан, яка зіграла в «Леді Берд» головну роль, також отримала премію як краща Акторка в комедії/мюзиклі.

Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор за роль у фільмі «Горе-творець». У цій номінації також змагались Х'ю Джекман («Найбільший шоумен»), Деніел Калуя («Проти»), Стів Карелл («Битва статей») і Енсел Елгорт («Малюк на драйві»).

Гері Олдмен став кращим драматичним актором за роль Вінстона Черчіля у фільмі "Темні часи". Олдмен зумів обійти Тома Хенкса, Деніела Дей-Льюїса і Дензела Вашингтона.

Кращою акторкою в драматичному фільмі визнали Френсіс Макдорманд, яка зіграла роль Мілдред Хейз у фільмі "Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі". Також у номінації боролися Меріл Стріп, Саллі Хокінс і Мішель Вільямс.

Перемогу в номінації "Кращий режисер" святкував Гільєрмо дель Торро за фільм "Форма води".

"Золотий глобус" в номінації "Кращий драматичний серіал" завоював "Розповідь служниці". У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».

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Виконавиця головної ролі у ньому Елізабет Мосс стала кращою акторкою в драматичному серіалі.

Нагороду за кращу чоловічу роль у драматичному серіалі отримав Стерлінг Браун за роль в серіалі "Це ми".

Найкращим міні-серіалом стала "Велика маленька брехня". Ніколь Кідман, яка зіграла в ньому, була названа найкращою акторкою в цьому жанрі.

Кращим актором у міні-серіалі став Еван МакГрегор за роль у стрічці "Фарго".

У номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" перемогу здобула стрічка "На межі" виробництва Німеччини та Франції.

Кращим анімаційним фільмом була визнана робота під назвою "Таємниця Коко". За перемогу в цій номінації також змагались мультфільми «Бос-молокосос», «Фердінанд», «Мисливиця» і «Ван Гог. З любов'ю, Вінсент».