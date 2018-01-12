Україна в січні відкриє 10 нових візових центрів за кордоном

15 січня 2018 року розпочнуть роботу 10 українських візових центрів за кордоном, які надаватимуть послуги іноземцям з прийому клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну.

Як пише Департамент консульської служби МЗС України в Facebook, візові центри відкриваються в Анголі (м.Луанда), Єгипті (м.Каїр), Індії (м.Делі), Китаї (мм. Пекін, Гуанчжоу та Шанхай), Лівані (м.Бейрут), Марокко (м.Рабат), Нігерії (м.Абуджа), Тунісі (м.Туніс) та функціонуватимуть у тісній взаємодії з закордонними дипломатичними установами України у цих державах.

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"Іноземці зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на центри покладається лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України.

Раніше повідомлялося, що МЗС запустить мобільний додаток для реєстрації українців за кордоном.