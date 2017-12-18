Система "ДРУГ": МЗС запустить мобільний додаток для реєстрації українців за кордоном

МЗС хоче запустити мобільний додаток для добровільної реєстрації українців під час подорожей за кордон. Про повідомив держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць в інтерв'ю LB.ua.

"Запровадження системи «ДРУГ» - добровільна реєстрація українських громадян за кордоном. Це додаток, який можна завантажити в смартфон і при виїзді за кордон добровільно зареєструватися. Він дозволяє, якщо на территорії цієї країни виникає якась надзвичайна ситуація, отримувати автоматичну розсилку посольства, попередження куди іти, що робити, чого не робити. Нам же це дає нам більш чітке уявлення про кількість наших громадян, які перебувають на території тієї чи іншої країни", - заявив він.

Читайте такожЄгипет розпочав видачу електронних віз для українців

За його словами, аналоги використовують всі передові держави і українцям теж буде корисно користуватися цією системою.

Раніше стало відомо, що в 2018 році Україна запровадить електронні візи для іноземців.