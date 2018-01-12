Трамп в останній раз продовжив режим скасування санкцій проти Ірану

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення продовжити режим зняття санкцій стосовно Ірану, які були скасовані в рамках реалізації угоди 2015 року з ядерної програми Тегерана, яку також називають Спільним всеосяжним планом дій (СВПД).

Про це в п'ятницю журналістам заявив представник американської адміністрації високого рангу, повідомляє ТАСС.

"Президент вирішив ще раз продовжити режим припинення санкцій щодо ядерної програми відповідно до вимог СВПД", - сказав він.

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При цьому посадовець зазначив, що робиться це востаннє, Вашингтон має намір працювати зі своїми союзниками над зміною угоди.

Одночасно Мінфін США упроваджує санкції стосовно п'яти фізичних осіб і дев'яти організацій за причетність до порушень прав людини в Ірані, а також до ракетної програми Тегерана. Оновлені списки опубліковані на сайті американського фінансового відомства.

Санкції мають чинити серйозний політичний тиск, сказав представник американської адміністрації. За його словами, один з тих, хто потрапив під рестрикції, - Садіх Ардешір Амол Ларіджані – голова судової системи Ірану - є братом очільника меджлісу (парламенту) Ірану Алі Ларіджані. "Іншими словами, ці санкції вплинуть на вище керівництво", - пояснив урядовець.