У США планують випустити ще п'ять серіалів за мотивами "Гри престолів"

За мотивами популярного в усьому світі серіалу «Гра престолів» можуть зняти ще п'ять серіалів. Таку інформацію оприлюднив програмний директор каналу HBO Кейсі Блойс, передає oKino.ua.

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За словами Блойса, одночасно в розробку може бути взято всі п'ять серіалів, а перший із спін-оффів може вийти в ефір в 2020 році. Він зазначив, що вже ознайомився з їхніми сценаріями і підкреслив, що наявний матеріал є досить цікавим.

Правда, Блойс зазначив, що поки графіка виходу релізів немає, робота над спін-оффами все ще ведеться. Крім цього, повідомляється, що у вищезазначеній п'ятірці сценаріїв по «Грі престолів» є, як приквели, так і безпосередні адаптації літературних матеріалів Джорджа Мартіна.