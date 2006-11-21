Ізраїльська армія вторглася в сектор Газа

Ізраїльські наземні сили сьогодні вторглися на територію сектору Газа.

Як передає ІТАР-ТАСС, за повідомленнями палестинських джерел, колона з 30 танків і бронемашин увійшла в район Зейтун у місті Газа, ще одна група військових проводить рейд у Бейт-Лахиї на півночі сектору. У прес-службі армії підтверджують, що "окремі підрозділи" діють у цьому палестинському анклаві, їх завдання "носять точковий характер".

За кілька годин до початку наземного рейду ізраїльські ВПС завдали удару по машині з бойовиками в Газі, внаслідок чого було вбито двоє активістів ХАМАС, шість чоловік дістали поранення.