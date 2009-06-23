Пайфер очікує, що Обама з Медведєвим поговорять про Україну і Грузію

Під час переговорів президентів США і Росії Барака ОБАМИ і Дмитра МЕДВЕДЄВА обговорюватимуться питання взаємодії з Україною і Грузією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час відеомосту Москва-Вашингтон сказав старший радник Центру стратегічних міжнародних досліджень США, екс-посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР.

«Я сподіваюся, що президенти говоритимуть про Грузію і Україну, про те, як США взаємодіють з цими країнами», - сказав С.ПАЙФЕР. Він припустив, що це буде найскладнішою частиною переговорів.

Водночас дипломат відзначив, що США не зацікавлені в ескалації напруженості між Росією, Україною і Грузією.

С.ПАЙФЕР не виключив, що досягши певних успіхів з ПРО і стратегічного озброєння в переговорах буде створено новий контекст, під час якого обговорюватимуться проблемні питання двосторонніх відносин США і РФ щодо України і Грузії.

У свою чергу, директор московської філії Фонду Макартуров Ігор ЗЕВЕЛЄВ вважає за необхідне налагодити постійний діалог між Росією і США з питань взаємодії на пострадянському просторі.

«Якщо перекласти з англійської – це великий слон, який присутній у кімнаті, але люди, які сидять у цій кімнаті, прагнуть не помічати його, але насправді він великий і його всім видно. У вигляді цього слона тут я бачу проблеми відносин Росії і США щодо сусідніх з Росією держав», - сказав І.ЗЕВЕЛЄВ.

Як повідомлялося, Президент США Б.ОБАМА відвідає Москву 6-8 липня.