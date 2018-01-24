Легендарний Елтон Джон завершує кар'єру через хворобу - західні ЗМІ

Британський поп-музикант Елтон Джон збирається залишити сцену після майже 50-річної кар'єри.

Як повідомляє The Mirror, за повідомленнями джерел, музикант найближчим часом має намір зробити заяву з цього приводу. Відзначається, що співак скаржиться на погане здоров'я.

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Пізніше увечері Елтон Джон офіційно оголосив, що завершує гастрольну кар'єру, щоб проводити більше часу з близькими.

Так, у минулому році він провів дві ночі в реанімації і 12 днів в лікарні, борючись із «шкідливою і незвичайною» бактеріальною інфекцією, з якою зіткнувся під час туру по Південній Америці.

Протягом своєї 50-річної кар'єри співак продав понад 250 млн. пластинок; 52 сингла Елтона Джона входили в британський Топ-40. Він також займає 49-е місце в списку найвидатніших виконавців за версією журналу Rolling Stone. Один із найбільш комерційно успішних виконавців 1970-х років.