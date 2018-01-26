Син відомого драматурга звинуватив у плагіаті творців фільму з 13 номінаціями на "Оскар"

Син американського драматурга і лауреата Пулітцерівської премії Пола Зіндела звинуватив творців фільму «Форма води» та режисера Гільєрмо дель Торо у плагіаті. За словами Девіда Зіндела, творці фільму «очевидно використали» сюжет драми його батька «Дай мені почути твій шепіт», яка була написана у 1969 році.

Як пише The Guardian, за сюжетом драми, у дослідницькій лабораторії прибиральниця намагається врятувати дельфіна. Зіндел розповів, що його сім'я шокована тим, що велика студія взяла ідею його батька без дозволу.

Представник компанії Fox Searchlight заявив, що "Гільєрмо дель Торо ніколи не читав і не бачив п'єс Зіндела". "Якщо у сім'ї Зіндела є питання про оригінальність даної роботи, ми готові на них відповісти", - сказав він.

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Пол Зіндел - американський драматург. Його п'єса "Вплив гамма-променів на поведінку маргариток" отримала Пулітцерівську премію у 1971 році. Він помер в 2003 році у віці 66 років.

Як повідомляв УНІАН, фільм "Форма води" був номінований на 13 премій "Оскар", ставши лідером за кількістю номінацій. Раніше стрічка отримала премію "Золотий глобус" у номінації "найкращий режисер" і "Золотого лева" на Венеціанському кінофестивалі.