Син відомого драматурга звинуватив у плагіаті творців фільму з 13 номінаціями на "Оскар"

10:23, 26 січня 2018
Світ
745

Творців "Форми води" звинуватили у плагіаті, але вони стверджують, що ніколи не чули про п'єсу зі схожим сюжетом.

Творці

Син американського драматурга і лауреата Пулітцерівської премії Пола Зіндела звинуватив творців фільму «Форма води» та режисера Гільєрмо дель Торо у плагіаті. За словами Девіда Зіндела, творці фільму «очевидно використали» сюжет драми його батька «Дай мені почути твій шепіт», яка була написана у 1969 році.

Як пише The Guardian, за сюжетом драми, у дослідницькій лабораторії прибиральниця намагається врятувати дельфіна. Зіндел розповів, що його сім'я шокована тим, що велика студія взяла ідею його батька без дозволу.

В обох творах прибиральниця намагається врятувати об'єкт своєї симпатії з исследовательствкой лабораторії / Колаж theguardian.com

Представник компанії Fox Searchlight заявив, що "Гільєрмо дель Торо ніколи не читав і не бачив п'єс Зіндела". "Якщо у сім'ї Зіндела є питання про оригінальність даної роботи, ми готові на них відповісти", - сказав він.

Читайте такожДжеймс Кемерон зізнався, що хотів вдарити Вайнштейна під час вручення "Оскара" за "Титанік"

Пол Зіндел - американський драматург. Його п'єса "Вплив гамма-променів на поведінку маргариток" отримала Пулітцерівську премію у 1971 році. Він помер в 2003 році у віці 66 років.

Як повідомляв УНІАН, фільм "Форма води" був номінований на 13 премій "Оскар", ставши лідером за кількістю номінацій. Раніше стрічка отримала премію "Золотий глобус" у номінації "найкращий режисер" і "Золотого лева" на Венеціанському кінофестивалі.

Гільєрмо дель Торо / REUTERS

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter