Справу Політковської направили на новий розгляд

Військова колегія Верховного суду РФ ухвалила відмінити виправдальний вирок, винесений присяжними підсудним Ібрагіму і Джабраїлу МАХМУДОВИМ, Павлу РЯГУЗОВУ і Сергію ХАДЖІКУРБАНОВУ у справі про вбивство журналістки «Новой Газеты» Ганни Політковської і відправила справу на новий розгляд до Московського окружного військового суду в новому складі суду, повідомляє кореспондент Газети.Ru.

Колегія вирішила, що під час розгляду справи не було дотримано вимог процесуального законодавства. Зокрема, представники захисту доводили до відома присяжних відомості про особи їх підзахисних, а також про роботу попереднього слідства, що за законом неприпустимо. Також у постанові суду сказано, що адвокати, виступаючи перед присяжними, з`ясовували питання про причетність до вбивства А.Політковської брата підсудних Рустама МАХМУДОВА, що неприпустимо, оскільки він не проходить звинувачуваним у цій справі.

Як заявив у суді адвокат одного з підсудних, про Рустама МАХМУДОВА вперше заговорила держобвинувачення і його ім`я вперше з`явилося в обвинувальному висновку, де його названо виконавцем убивства. Проте суд протест захисту до уваги не прийняв і задовольнив касаційне подання прокуратури.

Представник постраждалих Ганна СТАВИЦЬКА не підтримала вимогу прокуратури про повернення справи на новий розгляд, заявивши, що через недоведення причетності підсудних до даного злочину, присяжні дійшли логічного висновку і винесли справедливий вердикт. Усі виправдані підсудні були присутні на засіданні і протестували проти задоволення касації звинувачення.

Як сказав адвокат Мурад МУСАЄВ, він оскаржить це рішення Верховного суду в інших інстанціях, проте на успіх скарги він не розраховує, а тому він та інші адвокати підсудних у справі Г.Політковської готуватимуться до нового процесу. Ймовірно, новий процес почнеться не раніше осені 2009 року.