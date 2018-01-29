Меріл Стріп має намір зареєструвати своє ім'я у якості торгівельної марки

Вона просить надати їй монополію на використання імені «Меріл Стріп» в області розважальних послуг.

Голлівудська актриса Меріл Стріп реєструє своє ім'я в якості товарного знаку.

За наявними даними, лауреат премії «Оскар» подала відповідну заявку в Відомство з патентів і товарних знаків США, повідомляє TMZ.

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Вона просить надати їй монополію на використання імені «Меріл Стріп» в області розважальних послуг. Зокрема, мова йде про автограф-сесії і сайти, пов'язані з кіно.

Раніше повідомлялося, що Стріп приєдналася до серіалу «Велика маленька брехня».