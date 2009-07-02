США виведуть 18 винищувачів з авіабази в Німеччині

Сполучені Штати оголосили про виведення зі своєї військово-повітряної бази в Шпангдалемі (Німеччина, земля Рейнланд-Пфальц) 18 багатоцільових винищувачів F-16 і 600 військовослужбовців, повідомила в середу радіостанція SWR з посиланням на земельного міністра внутрішніх справ Карла Петера Бруха.

За словами голови МВС, ці дії є частиною загальної концепції США щодо зміни своєї військової присутності в світі, в рамках якої передбачається скоротити в цілому 250 американських літаків F-16.

Німецький політик також повідомив агентству ddp, що на переговорах, які відбулись у середині червня, з американським урядом про майбутнє військових баз США на території Рейнланд-Пфальцу його запевнили, що бази в Шпангдалемі і Баумхольдері, так само як і штаб-квартира в Рамштайні будуть збережені.

Місцеві коментатори зазначають, що ці бази давали роботу майже 28 тисячам місцевих жителів, а також серйозно живили міські бюджети. Згідно з раніше прийнятою програмою розміщення, для американців передбачалося побудувати тут 270 нових квартир. Тепер, за словами Бруха, від цього доведеться відмовитися.

На розгорненій ВПС США в Шпангдалемі з 1953 року на території в 6,6 тисяч гектарів авіабазі донині перебували п`ять тисяч американських військовослужбовців і сім тисяч членів їх сімей, а також 800 німецьких військових і вільнонайманих.

За даними німецьких ЗМІ, в первинні завдання розміщеного тут 52-го авіакрила входило придушення ППО противника у разі початку військових дій. Літаки авіабази брали участь, зокрема, в двох операціях в Іраку - в 1991 році в Desert Storm/Desert Shield і в 2003 році в Iraqi Freedom.

РІА "Новости"