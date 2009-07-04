У Росії не змогли довести, що війну в Південній Осетії почав Саакашвілі

Слідчий комітет Росії не зміг довести провину Михайла Саакашвілі в розв`язуванні південноосетинської війни. Слідчим для цього не вистачило документів, і вірогідність того, що необхідні докази з’являться у СКП, дуже мала, повідомляють Подробностіз посиланням на Газету.ру.

Разом з тим в слідчому комітеті як і раніше упевнені, що в Південній Осетії мав місце саме геноцид, хоча в порівнянні з даними перших днів війни число загиблих мирних жителів скоротилося вдесятеро.

У п`ятницю голова Слідчого комітету при генпрокуратурі РФ Олександр Бастрикін повідомив журналістів, що його відомство завершило розслідування справи за фактом подій в Південній Осетії в серпні 2008 року.

Як повідомив Бастрикін, від грузинської агресії загинули 162 мешканця Південної Осетії, "але ця цифра не остаточна". "У нас є всі підстави вважати, що значне число загиблих було поховано до прибуття слідчої групи", – пояснив голова СКП.

Водночас потерпілими у справі про агресію визнано 5,5 тисяч чоловік – слідство включало сюди і тих, хто зазнав й матеріального збитку.