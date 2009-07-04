У Франції потяг зійшов з рейок: постраждали 13 людей

У результаті залізничної аварії на південь від французького міста Лімож постраждали 13 осіб, зокрема шестеро дістали важкі поранення, передає ІТАР-ТАСС. Як повідомили в жандармерії, з рейок зійшли три вагони пасажирського потягу, який виходив з французької столиці в Каор.

За даними залізничних служб, в ешелоні перебували 450 людей. Зараз тривають роботи з ліквідації аварії. Сполучення на лінії Париж-Каор призупинено.