У Франції потяг зійшов з рейок: постраждали 13 людей
18:03, 04 липня 2009Світ
726 0
Сполучення Париж-Каор призупинено
У результаті залізничної аварії на південь від французького міста Лімож постраждали 13 осіб, зокрема шестеро дістали важкі поранення, передає ІТАР-ТАСС. Як повідомили в жандармерії, з рейок зійшли три вагони пасажирського потягу, який виходив з французької столиці в Каор.
За даними залізничних служб, в ешелоні перебували 450 людей. Зараз тривають роботи з ліквідації аварії. Сполучення на лінії Париж-Каор призупинено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter