Іранська армія перетнула кордон із Іраком

Іранські військові у суботу перетнули іракський кордон з метою нападу на курдський пост, повідомляє AFP з посиланням на Мустафу Сайеда Кадера, заступника командувача курдським ополченням.

За словами Кадера, іранські військові перетнули кордон з метою атакувати митний пост повстанської Робочої партії Курдістана. Незабаром після перетину кордону в районі Новзанга іранці вступили в бій з курдськими повстанцями. Перестрілка продовжувалася близько години, після чого іранські солдати відійшли на свої позиції на території Ірану.

Про втрати конфліктуючих сторін нічого не повідомляється.

Робоча партія Курдістана – радикальна організація, що веде партизанську війну з Туреччиною. Повстанці базуються в північному Іраку спільно з антиіранською Партією Вільного життя Курдістана. Іран, в якому є своя курдська діаспора, періодично вступає в сутички з повстанцями з PJAK протягом року.

Лента.ру