Новим мером Варшави вперше в історії стала жінка (фото)
09:56, 27 листопада 2006Світ
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Суперник відстав майже на 10%
За попередніми даними, колишня голова Центрального банку Польщі, віце-президент Європейського банку реконструкції і розвитку Ханна Гронкевич-Вальц одержала близько 53 відсотків голосів у другому турі голосування. За її суперника, колишнього прем`єр-міністра Казімежа Марцинкевича проголосували 46 відсотків виборців.
Гронкевич-Вальц - кандидат опозиційної Громадянської платформи, головного суперника правлячої в Польщі партії "Право і справедливість".
В неділю вибори до місцевих органів влади пройшли в кількастах польських міст.
Радіо "Свобода"
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