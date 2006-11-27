Новим мером Варшави вперше в історії стала жінка (фото)

За попередніми даними, колишня голова Центрального банку Польщі, віце-президент Європейського банку реконструкції і розвитку Ханна Гронкевич-Вальц одержала близько 53 відсотків голосів у другому турі голосування. За її суперника, колишнього прем`єр-міністра Казімежа Марцинкевича проголосували 46 відсотків виборців.

Гронкевич-Вальц - кандидат опозиційної Громадянської платформи, головного суперника правлячої в Польщі партії "Право і справедливість".

В неділю вибори до місцевих органів влади пройшли в кількастах польських міст.

Радіо "Свобода"