Болгарія призупиняє відразу два енергетичні проекти з Росією

Болгарія призупиняє відразу два проекти з Росією - АЕС "Белене" і газопровід "Південний потік". Майбутній прем`єр країни Бойко Борисов хоче розібратися в договорах своїх попередників, пише газета "Ведомости" у понеділок.

На цьому тижні Бойко Борисов має очолити новий правоцентристський уряд Болгарії: його партія ГЕРБ днями перемогла на парламентських виборах. І перший помітний крок майбутнього прем`єра - вимога оголосити тимчасовий мораторій на всі великі енергетичні угоди. Про це йдеться в листі Борисова на ім`я міністра економіки Болгарії Петра Дімітрова (його текст опублікований у п`ятницю на сайті ГЕРБ).

Керівництво партії отримує "тривожні сигнали" про дії держкомпаній, які не враховують світової кризи і національних інтересів Болгарії, мовиться в листі. І тому мінекономіки повинне ввести заборону на укладення нових лізингових і кредитних договорів, а також припинити всі переговори за такими міжнародними проектами, як АЕС "Белене" і "Південний потік", йдеться в документі.

Про проект Nabucco (будівництво газопроводу з Каспійського регіону в обхід Росії) в листі немає ані слова, відзначає видання. А саме у понеділок Болгарія має підписати угоду про участь у цьому проекті. Борисов хоче розібратися тільки в тих договорах, які укладав колишній уряд, пояснює представник ГЕРБ.

Втім, немає питань і до проекту нафтопроводу Бургас - Александруполіс, угода за яким підписана з Росією ще в 2007 році.

Эхо Москвы