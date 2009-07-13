ЄС направить 100 спостерігачів в Афганістан
17:47, 13 липня 2009Світ
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На президентські вибори
Євросоюз направить спостерігачів на президентські вибори до Афганістану.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, перші 17 експертів уже прибули до Афганістану на початку липня і сприятимуть оцінці виборчого процесу.
Загалом у день виборів, призначений на 20 серпня, в Афганістані перебуватимуть 100 спостерігачів від Європейського Союзу, які оцінюватимуть хід передвиборчої кампанії, хід голосування, а також підрахунок результатів.
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