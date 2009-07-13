ЄС направить 100 спостерігачів в Афганістан

Євросоюз направить спостерігачів на президентські вибори до Афганістану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, перші 17 експертів уже прибули до Афганістану на початку липня і сприятимуть оцінці виборчого процесу.

Загалом у день виборів, призначений на 20 серпня, в Афганістані перебуватимуть 100 спостерігачів від Європейського Союзу, які оцінюватимуть хід передвиборчої кампанії, хід голосування, а також підрахунок результатів.