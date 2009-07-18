Росія візьме на озброєння ракету, яка «літає не туди»

Міжконтинентальна балістична ракета морського базування "Булава" - головна зброя нового покоління стратегічних підводних човнів ВМФ Росії - буде прийнята на озброєння флоту, заявив перший заступник начальника Головного штабу ВМФ віце-адмірал Олег Бурцев.

Черговий випробувальний пуск "Булави" 16 липня виявився невдалим: через нештатне спрацьовування першого ступеня ракета самоліквідувалася. Ряд аналітиків знов заговорили про необхідність відмови від проекту, проте Бурцев вважає інакше. "Ми приречені на те, що ця ракета літатиме", - приводить РІА новості слова віце-адмірала в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Хоча реальні асигнування в розробку «Булави» не афішуються, «Независимое военное обозрение» пише, що за десять років проект поглинув мінімум 300 млн. дол. При цьому невдалі випробування тягнуться з лютого цього року. У якості причин провальних пусків російські військові вже перебрали всі можливі версії – від заводського браку і до диверсій із саботажем.

Newsruповідомляє, що думки експертів щодо доцільності продовження проекту розділилися на діаметрально протилежні. Директор Інституту військового і політичного аналізу Олександр Храмчіхін вважає, що "абсолютно очевидно, що треба припиняти випробування і викидати гроші в повітря, а зайнятися ракетою "Синева" - єдиною ракетою, яка у нас літає". А головний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин Російської академії наук генерал-майор Володимир Дворкін вважає, що випробування "Булави" варто продовжити. За його словами, невдалий пуск - це сумна подія, але відмовлятися від ракети не варто: альтернативи "Булаві" немає.