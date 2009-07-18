Відмова від ПРО у Європі матиме фатальні наслідки для США - Качинський

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ закликає нову адміністрацію США не відмовлятись від встановлення системи протиракетної оборони у Європі і заявляє про «фатальні наслідки» для США у країнах Центральної та Східної Європи у випадку відмови.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, Л.КАЧИНСЬКИЙ підтримав оприлюднене цього тижня звернення колишніх лідерів країн Центральної та Східної Європи до Президента США Барака ОБАМИ із закликом не ігнорувати інтереси держав регіону заради розвитку співпраці з Росією.

Як ідеться у заяві Л.КАЧИНСЬКОГО, текст якої є у розпорядженні УНІАН, неприпустимими є односторонні поступки Росії. Президент Польщі нагадав «надто стриману» реакцію США і НАТО на “російську агресію у Грузії у серпні минулого року”.

«У регіоні зростає почуття загрози, з’являються нові джерела потенційної дестабілізації, замість того, аби зменшуватись, зростає сфера нестабільності на території колишнього СРСР», - зауважив глава Польської держави.

Л.КАЧИНСЬКИЙ висловив думку, що «тільки рішучість та послідовність» можуть схилити росіян до «справжнього діалогу», висловивши сподівання, що там також запанує демократія і громадянське суспільство.

Він відзначив важливість співпраці з США для розвитку демократії у країнах колишнього Радянського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня колишні лідери країн Центральної та Східної Європи оприлюднили лист до Б.ОБАМИ, у якому відзначили, що США може втратити підтримку країн регіону у разі ігнорування їхніх інтересів заради розвитку відносин з Росією.

Лист підписали, зокрема, колишні президенти Польщі Лех ВАЛЕНСА та Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ, Чехії - Вацлав ГАВЕЛ, Литви - Валдас АДАМКУС, Румунії - Еміль КОНСТАНТІНЕСКУ, Словаччини - Міхал КОВАЧ та Латвії - Ваїра ВІКЕ-ФРАЙБЕРГ.

Серед підписантів також колишній прем’єр Естонії Март ЛААР, а від Польщі ще колишні керіник МЗС Адам РОТФЕЛЬД та міністр оборони Януш ОНИШКЕВИЧ.

Автори листа відзначили, що «Центральна та Східна Європа є на політичному роздоріжжі, а в регіоні зростає нервовість», серед іншого, через те, що «НАТО стало осторонь», коли Росія під час минулорічної війни з Грузією «гвалтувала міжнародне право».

Вони позитивно оцінили покращення американсько-російських відносин, застерігаючи нову американську владу не йти росіянам на більші поступки. «З нашого досвіду відомо, що більш рішуча політика до Москви не тільки зміцнить безпеку Заходу, але й приведе до того, що Москва буде більш схильна до співпраці», - відзначається у листі.

Вони також закликали Б.ОБАМУ не відмовлятись від планів розміщення системи ПРО в Польщі та Чехії, про які було домовлено з попередньою американською адміністрацією під керівництвом Джорджа БУША.