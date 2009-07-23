Топ-менеджери Porsche подали у відставку

Заява «з негайним набранням чинності»

56-річний генеральний директор Porsche AG Венделін ВІДЕКІНГ і фінансовий директор автоконцерну Хольгер ХЕРТЕР повідомили про вихід у відставку, повідомляє Бі-Бі-Сі. Відповідна заява «з негайним набранням чинності» була оприлюднена напередодні засідання Наглядових рад німецьких автокомпаній Porsche і Volkswagen з вироблення плану створення єдиної компанії, відзначає «Газета.ру».

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