Мер болгарської Варни приїде до Одеси на своєму мотоциклі

Мер болгарського міста Варна Кіріл ЙОРДАНОВ 28 липня приїде до міста-побратима Одеси на своєму мотоциклі в рамках міжнародної акції байкерів.

Про це сьогодні повідомила УНІАН заступник керівника муніципального управління інформації Олена ВАРИЧЕВА.

О.ВАРИЧЕВА уточнила, що К.ЙОРДАНОВ вирішив очолити міжнародний мотоциклетний перехід під девізом: «Перетинаючи кордони – об`єднуємо культури». Загалом в акції, очолюваній президентом болгарської секції Міжнародного клубу мотоциклістів Eurobiker К.ЙОРДАНОВИМ, візьмуть участь 15 байкерів (сім - з Болгарії і вісім – з ФРН).

За її словами, в Одесі К.ЙОРДАНОВ проведе зустріч з міським головою Едуардом ГУРВІЦЕМ.

Після зустрічі К.ЙОРДАНОВА з Е.ГУРВІЦЕМ учасники міжнародної акції продовжать мотоциклетний перехід за маршрутом: Київ – Смоленськ – Псков – Санкт- Петербург - Турку - Стокгольм – Копенгаген.