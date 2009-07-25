На сході Афганістану сталася серія терактів
17:59, 25 липня 2009Світ
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Дані міністерства оборони країни
На сході Афганістану в місті Хост кілька бомбистів-самовбивць привели в дію вибухові пристрої поблизу будівель державних установ, повідомив представник міністерства оборони країни.
Крім того, повідомляється, що напад смертників співпав з перебуванням у Хості колишнього члена афганського уряду Рамазана БАШАРДОСТА - одного з кандидатів на пост Президента країни, передає Бі-Бі-Сі.
Президентські вибори в Афганістані намічено на 20 серпня.
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