На сході Афганістану сталася серія терактів

На сході Афганістану в місті Хост кілька бомбистів-самовбивць привели в дію вибухові пристрої поблизу будівель державних установ, повідомив представник міністерства оборони країни.

Крім того, повідомляється, що напад смертників співпав з перебуванням у Хості колишнього члена афганського уряду Рамазана БАШАРДОСТА - одного з кандидатів на пост Президента країни, передає Бі-Бі-Сі.

Президентські вибори в Афганістані намічено на 20 серпня.