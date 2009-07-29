Білорусь не визначилась щодо Абхазії та Південної Осетії
00:40, 29 липня 2009Світ
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“Це дуже складне питання”
|Сергій МАРТИНОВ
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ на прес-конференції по завершенню засідання Трійки ЄС-Білорусь.
“Це дуже складне питання”, - сказав він.
“Ніякого остаточного рішення поки не прийнято”, - додав міністр.
Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни, що сталася на початку серпня 2008 року, Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії і фактично контролює ці два регіони Грузії. У свою чергу ряд політиків країн-членів ЄС заявляли про неможливість покращення відносин з Білоруссю та її участь в “Східному партнерстві” у випадку визнання нею незалежності двох грузинських регіонів.
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