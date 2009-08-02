Естонський тральщик увійшов до складу ескадри НАТО

Естонський мінний тральщик Sakala 1 серпня приєднався до протимінної ескадри НАТО (SNMCMG1) і буде в її складі до кінця листопада, повідомив Головний штаб Сил оборони Естонії.

Ескадра SNMCMG-1 - один з чотирьох підрозділів підвищеної боєготовності ВМС НАТО і входить до складу Сил реагування НАТО NRF (NATO Response Force). Її завданням є пошук і знищення морських мін, а також підтримка інших підрозділів у різних регіонах планети.

Сили реагування NRF були створені в 2003 році. Раніше до складу ВМС НАТО входили естонські мінні тральщики Admiral Cowan і Sulev, а також штабне судно підтримки Admiral Pitka.

РІА "Новости"