На Фіджі стався військовий переворот

Збройні сили невеликої тихоокеанської держави Фіджі повністю встановили контроль над столицею країни Сувоєм, іншими містами і важливішими об`єктами, повідомляє NEWSru.

Президент Фіджі Йосефа ІЛОІЛО перейшов на сторону військових і віддав наказ про розпуск парламенту і відставку прем`єр-міністра Лайсеніа КАРАСИ.

Командувач збройними силами Фіджі комодор Френк БАЇНІМАРАМА у супроводі колони вантажівок з солдатами прибув до президентського палацу в Суве. Він має намір зажадати від президента введення в країні надзвичайного стану і передачі виконавчій владі перехідному уряду, сформованому військовими, передає ІТАР-ТАРС.

Комодор вже кілька місяців вимагає від уряду піти у відставку, звинувачуючи його в корупції, в нездатності управляти країною і наданні необгрунтованих привілеїв корінним мешканцям країни - фіджійцям, на яких припадає близько 49% від 900-тисячного населення республіки. Серед решти жителів домінують вихідці з Індії. Вони вже заявили про підтримку дій командувача.

Комодор Ф.Баїнімарама повідомив, що підготував список так званого перехідного кабінету, якому збирається передати владу після звільнення прем`єра Л.Караси. Услід за цим він обіцяє провести загальні вибори.

Раніше близько 40 озброєних солдатів оточили резиденцію прем`єр-міністра, який вимушений проводити наради з членами свого кабінету вдома, оскільки будинок уряду блокований військовослужбовцями.

Виступаючи по радіо Новій Зеландії, прем`єр-міністр Л.КАРАСА заявив, що армія фактично здійснює державний переворот.

Озброєні патрулі з`явилися в заповненому іноземцями основному курортному центрі - місті Дай на заході головного острова країни Віті-льову. Прекрасні пляжі і тропічне море щорічно привертають на Фіджі до 400 тисяч туристів.

Уряди Великобританії і Австралії, разом з Новою Зеландією, засудили дії путчистів, назвавши їх "загрозою демократичним засадам на Фіджі".

На Фіджі вже тричі відбувалися виступи військових з метою захоплення влади.