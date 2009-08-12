Лукашенко: за що мають гинути наші хлопці?

Білорусь підпише угоду про створення Колективних сил оперативного реагування (КСОР) Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) лише на вигідних умовах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив журналістам під час робочої поїздки по Мінській області.

О.ЛУКАШЕНКО повідомив, що під час неформальної зустрічі глав держав - членів ОДКБ 31 липня в Киргизії «були спроби порушити питання», чи підпише Білорусь документ зі створення КСОР.

«Я сказав: відповідь пряма - це моє питання, і я вирішу, коли і що підписувати. Чи прийме Білорусь головування в ОДКБ? І це рішення буде за мною», - сказав він.

Президент Білорусі наголосив, що його відмова від участі в московському самміті ОДКБ 14 червня зовсім не означає, що білоруська сторона проти інтеграційних процесів, у тому числі і у військово-політичній сфері.

«Але я ставлю питання: скажіть, що я маю захищати у вас, за що мають гинути наші хлопці, якщо раптом?.. За що? За те, що нас до Росії на ринки не пускають? За те, що ми не можемо одержати енергоресурси з Казахстану, Таджикистану, Росії, за те, що нам загинають скажені ціни? Мертва тиша у відповідь...», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

«Питання були, це природно. Проте був і мій жорсткий виступ з приводу того, що якщо ми збираємося гинути один за одного, то давайте не накатувати один на одного, давайте не «наїжджатимемо», давайте житимемо, як в одній державі, як це в Євросоюзі. І зрозуміла тоді сама структура НАТО, що вони воюють один за одне. Там же немає ані бар`єрів, ані кордонів. Це виключено. Там сильні допомагають слабким. А у нас все навпаки в даній ситуації», - вважає білоруський лідер.

О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що все, що стосується білоруського головування в ОДКБ або підписання документів, - це право Білорусі, і «ми обов`язково їх підпишемо, якщо вони нам вигідні».

Президент Білорусі спростував повідомлення російських ЗМІ про тиск на Білорусь з питання підписання угоди про створення Колективних сил оперативного реагування. «На мене абсолютно ніхто не намагався тиснути, тому що знають, чим це закінчиться. Якщо на мене тиснути, вийде зворотний ефект. Ані шантажу, ані тиску не було. Не вірте тому, що в Росії написали. Вони більше провокують: ось ми, мовляв, вкинемо в засоби масової інформації і подивимося, як вони відреагують на це. Звичайні провокатори. І я теж про це говорив в своєму виступі на самміті ОДКБ», - повідомив О.ЛУКАШЕНКО.

На його думку, угода про створення КСОР є рамковою. «Будуть у нас частини, які ми за спільним рішенням коли-небудь можемо направити в ту або іншу точку. Але якщо я буду проти, ніхто їх не направить. Якщо Росія буде проти, її війська ніхто нікуди не направить», - пояснив він. Водночас О.ЛУКАШЕНКО додав, що цей документ «абсолютно не шкодить Білоруській державі».

Як повідомляв УНІАН, 14 червня лідери п`яти країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) - Росії, Вірменії, Киргизії, Казахстану і Таджикистану підписали угоду про створення КСОР. Під документом немає підписів Білорусі та Узбекистану.