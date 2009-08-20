Тимошенко знову ввійшла до списку 100 найвпливовіших жінок світу

Журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг ста найвпливовіших жінок світу. 2009 року верхній рядок у списку вчетверте поспіль зайняла канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Наголошується, що Меркель змогла зберегти за собою титул найвпливовішої жінки навіть попри те, що нині економіка Німеччини переживає нелегкі часи.

Слід зазначити, що Меркель стала єдиною жінкою-політиком, яка удостоєна місця в першій десятці рейтингу, решта - представниці бізнесу. Загалом у рейтингу 72 голови, президента, віце-президента, генеральних і виконавчих директорів, координаторок і провідні фахівців великих компаній. Серед решти 28 - шість президентів країн, три прем`єрки, дві королеви, два міністри економіки, двоє суддів, держсекретар США і, з урахуванням сімейного стану - Мішель Обама.

Юлії Тимошенко цього року дістався 47-й рядок, що, звісно, нижче порівняно з 17-м минулого року.

Як і Україна, з однією представницею в списку Forbes зазначені Аргентина, Австралія, Бангладеш, Бельгія, Чилі, Фінляндія, Німеччина, Гонконг, Ісландія, Індонезія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Йорданія, Ліберія, Нідерланди, Нова Зеландія, Філіппіни, Південна Африка, Південна Корея, Іспанія, Швейцарія, Туреччина і ОАЕ. Дві найвпливовіші жінки представляють Сінгапур, по троє Індію і Францію, четверо – Велику Британію, а США - 63.