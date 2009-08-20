У Кабулі за першу годину виборів прогриміло сім вибухів

За першу годину, яка минула після відкриття виборчих дільниць, в афганській столиці - Кабулі сталося сім вибухів, повідомило РІА “Новости” джерело в місцевих військових колах. "Діяли не смертники, вибухові пристрої були закладені в сміттєвих пакетах і коробках, підкинутих до виборчих дільниць", - сказав він. Вибухи сталися поряд з ліцеєм Хабібійя, в районі Ширпур, недалеко від вулиці Вазір Акбар Хан, а також в 5-му, 7-му, 8-му і 10-му муніципальних районах міста. Крім цього у четвер вранці Кабул зазнав ракетного обстрілу. "Один реактивний снаряд розірвався в районі Вазір Акбар Хан, другий, - прилетів у район "Карті - Сех, де влучив у житловий будинок. Двоє людей поранено", - сказав співбесідник.

Рада безпеки Афганістану і МЗС Ісламської Республіки заборонили місцевим і іноземним журналістам передавати інформацію про теракти і "негативні" події у день виборів, щоб не зірвати явку на виборчі дільниці електорату.