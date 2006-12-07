Свідок у справі Литвиненка впав у кому після допиту

Російський громадянин Дмитро Ковтун, який дав свідчення слідчим Генпрокуратури Росії та Скотланд-ярду у справі про отруєння Олександра Литвиненка, перебуває в тяжкому стані. У четвер підприємець, що проходить обстеження в одній із московських клінік, практично одразу після закінчення допиту впав у кому. Лікарі оцінюють його стан як критичне.

За словами співрозмовника агентства, у Ковтуна ті самі симптоми, що спостерігались у Литвиненка після скоєного на нього замаху. Нагадаємо, що після госпіталізації колишнього співробітника ФСБ до лондонської токсикологічної клініки з симптомами гострого отруєння у нього були відмічені серйозні порушення в роботі імунної системи, зовні він сильно постарів.

Цю інформацію в інтерв`ю РІА Новини спростував адвокат ділового партнера Ковтуна Андрія Лугового Андрій Ромашов. Він повідомив, що зв`язався з представниками бізнесмена, які оцінили його стан як задовільний.

У четвер вдень Генрокуратура Росії порушила кримінальні справи за фактом вбивства Литвиненка і замаху на вбивство Ковтуна за статтями "вбивство, скоєне загальнонебезпечним способом" і "замах на вбивство двох і більше осіб, скоєний загальнонебезпечним способом".

У результаті перевірки причиною смерті Литвиненка було офіційно визнане отруєння радіоактивним нуклідом, а у Ковтуна, який зустрічався з отруєним в Лондоні, виявлено захворювання, також пов`язане з радіоактивним отруєнням.

Ковтун, колишній охоронець Бориса Березовського Андрій Луговий і ще один підприємець Вячеслав Соколенко зустрічалися з Олександром Литвиненком у барі готелю Millenium Mayfaire 1 листопада, в день отруєння.

Лента.ру