В Індії народилася дитина із серцем ззовні

В індійському штаті Біхар у родині бідняків народилася дитина із серцем, що знаходиться поза його грудною кліткою, повідомляє Газета.Ru.

Таке відхилення від норми називається ектопією серця. Дитину у супроводі батька і санітара доправили у Делі, до Всеіндійського інституту медичних наук для термінової операції.

Зазвичай, діти з ектопією серця народжуються мертвими або помирають незабаром після пологів.