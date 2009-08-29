В Індії народилася дитина із серцем ззовні
10:27, 29 серпня 2009Світ
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Малюку зроблять термінову операцію
В індійському штаті Біхар у родині бідняків народилася дитина із серцем, що знаходиться поза його грудною кліткою, повідомляє Газета.Ru.
Таке відхилення від норми називається ектопією серця. Дитину у супроводі батька і санітара доправили у Делі, до Всеіндійського інституту медичних наук для термінової операції.
Зазвичай, діти з ектопією серця народжуються мертвими або помирають незабаром після пологів.
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