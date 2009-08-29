В Індонезії затонув переповнений пором: п'ятеро людей загинули

Переповнений пором затонув біля берегів Індонезії. У результаті аварії п`ятеро людей загинули, ще 18 пропали безвісти. Загалом на борту судна перебувало 132 пасажири і члени екіпажу. Про це повідомляє Associated Press.

У ході рятувальної операції вдалося підібрати з води живими понад 100 чоловік.

Пором Sari Mulia мав доставити пасажирів із Негари до Банджармасина на індонезійській частині острова Калімантан. Інцидент стався за 100 км від Банджармасина.