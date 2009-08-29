Смерть Майкла Джексона офіційно визнали вбивством

Смерть американського короля поп-музики Майкла Джексона наступила в результаті вбивства.

Про це оголосив у п`ятницю, 28 серпня, коронер (слідчий, який веде справу про загадкову смерть співака) Лос-Анджелеса, пише РІА “Новости”.

"Речовини пропофол і лоразепам розглядаються як головні винуватці смерті містера Джексона", - йдеться у заяві коронера.

За його словами, під час розтину тіла співака виявлено також вміст у його крові ряду інших сильнодіючих речовин.

"Повна і остаточна доповідь про результати розтину не буде оприлюднена на вимогу поліцейського департаменту Лос-Анджелеса і окружного прокурора", - зазначив коронер.

Крім того, як стало відомо, поліція виявила в спальні американського співака марихуану, мазь для відбілювання шкіри і засіб для росту волосся. Ці речовини були знайдені в спальні зірки під час огляду, що відбувся наступного дня після його смерті. Були також виявлені порожні пляшки з-під заспокійливих ліків і снодійне.

Як повідомлялося, М.Джексон помер 25 червня 2009 року в Каліфорнії у віці 50 років. 7 липня на арені Staples Center у Лос-Анджелесі пройшла церемонія прощання зі співаком. Похорони співака мають відбутися 3 вересня на кладовищі Forest Lawn у передмісті Лос-Анджелеса.