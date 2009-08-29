У ОАЕ затримано судно, що перевозило зброю з Північної Кореї до Ірану

Правоохоронні органи ОАЕ затримали судно, що прямувало з КНДР до Ірану зі зброєю на борту.

Як пише РІА “Новости”, про це повідомляє з посиланням на західні дипломатичні джерела Reuters.

Судно було затримане кілька тижнів тому, але відомо про це стало тільки зараз.

"ОАЕ дійсно затримали судно, що перевозило зброю з КНДР до Ірану", - підтвердив представник Ради Безпеки ООН.

Радбез ООН ухвалила цілий ряд резолюцій, що накладають санкції на Пхеньян через його небажання розкрити свою ядерну програму і, зокрема, забороняють експорт зброї з Північної Кореї.

Як повідомлялося, 18 червня ВМС США почали стежити за корейським судном Канг Нам. Військові заявляли, що на його борту може знаходитися зброя, частини ракет і компоненти для ядерної програми КНДР.