Кого поляки вважають відповідальними за початок Другої світової (опитування)
Дані GfK Polonia
Більшість поляків вважають однаково відповідальним за початок Другої світової війни гітлерівську Німеччину та Радянський Союз.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними опитування GfK Polonia на замовлення газети Rzeczpospolitа, такої думки дотримуються понад 60% опитаних поляків.
Третина поляків вважають винними у війні виключно Німеччину, котра 1 вересня 1939 року напала на Польщу.
Також більш як 60% опитаних думають, що масштаби злочинів СРСР у Польщі були однакові з тими, яких допускались німці.
Понад 70% поляків мають думку, що керівництво правонаступника Радянського Союзу Російської Федерації намагається применшити ту роль, яку СРСР відіграв у 1939 році під час нападу на Польщу.
На думку більш як 60%, так само поводяться німці.
Для 65% поляків завершення Другої світової війни стало «окупацією» країни Радянським Союзом, котрий встановив в державі підконтрольний комуністичний уряд.
94% пишаються участю Польщі у боротьбі з фашистською Німеччиною та 70% вважає, що польський уряд недостатньо дбає про те, аби світ дізнався про боротьбу поляків під час війни.
Як повідомляв УНІАН, за даними опитування GfK Polonia, 76% поляків вважають, що прем’єр РФ Володимир ПУТІН на урочистостях 1 вересня у Польщі повинен вибачитися за введення радянських військ на польську територію 17 вересня 1939 року після того, як 1 вересня на країну напала гітлерівська Німеччина.
В.ПУТІН у листі, опублікованому в понеділок в польській газеті, закликав поляків не концентруватись на суперечливих моментах історії, позбутись упереджень для розвитку кращої російсько-польської співпраці.
Довідка УНІАН. Президент РФ Дмитро МЕДВЄДЄВ у телевізійному інтерв’ю на телеканалі «Росія» 30 серпня назвав «цинічною брехнею» заяви про те, що СРСР і Німеччина однаково відповідальні за початок Другої світової війни.