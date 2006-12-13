Євросоюз потребує термінової реформи

Європарламент вважає за необхідне провести реформу інститутів Європейського Союзу до вступу до нього нових країн.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це йдеться в заяві Європарламенту, прийнятій сьогодні в Страсбурзі.

Депутати вважають, що такого роду серйозна реформа необхідна "для забезпечення підвищення ефективності функціонування ЄС, більшої прозорості його роботи, її більшої демократичності". Зокрема, Європарламент пропонує запровадити ухвалення рішень у Раді ЄС кваліфікованою більшістю голосів, провести нове визначення цінностей, на яких грунтується ЄС, створити статтю про правила виходу з ЄС.

У заяві Європарламенту вказується, що реформу інститутів ЄС слід здійснити в стислі терміни - до проведення виборів в Європарламент, призначених на 2009 рік.

Таким чином, у своїх висновках Європарламент повністю підтримав Європейську комісію, яка виступає за серйозний перегляд інститутів ЄС в найближчі терміни. Багато в чому це пов`язано з тим, що відкинута народами Франції і Нідерландів Конституція ЄС виявилася в даний час заблокованою і не може вступити в дію.