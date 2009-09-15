Сьогодні офіційно відкриється 64-а сесія Генасамблеї ООН

Сьогодні у Нью-Йорку офіційно відкриється 64-а сесія Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй.

Як повідомляє Центр новин ООН, щорічні загальні дебати розпочнуться 23 вересня і триватимуть до 30 вересня. У ці дні з трибуни Генеральної Асамблеї виступлять понад сто голів держав і урядів, а також міністрів закордонних справ і глав делегацій.

Як випливає з попереднього списку виступаючих, 23 вересня в рамках загальнополітичної дискусії до Генасамблеї звернуться президенти Бразилії, США, Лівії, Уганди, Азербайджану, Катару, Чилі, Франції, Йорданії, Алжиру, Республіки Корея, Ірану, Росії.

На першу половину дня 24 вересня заплановані виступи президентів Туркменістану і Литви. Президенти України і Грузії виступлять в другій половині дня 24 вересня. Президенти Естонії і Молдови, згідно з попереднім списком, звернуться з промовами до делегатів Генеральної Асамблеї 25 вересня.

Напередодні проведення загальнополітичної дискусії 22 вересня відбудеться самміт щодо зміни клімату. У його рамках буде організовано вісім круглих столів. На пленарному засіданні самміту виступлять лише Генеральний секретар ООН і запрошені доповідачі.

Під час основної частини 64-ї сесії Генасамблеї буде розглянуто більш як 160 пунктів порядку денного. Серед них — забезпечення миру і безпеки, боротьба з тероризмом, захист прав людини і навколишнього середовища, питання соціального і економічного розвитку. Асамблея також продовжуватиме розгляд питань щодо реформування Ради Безпеки, активізації своєї роботи і боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Треба зазначити, що Генеральна Асамблея є головним дорадчим органом ООН. Вона складається з представників всіх держав-членів, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, таким як питання миру і безпеки або прийом нових членів потребують більшості у дві третини голосів. Рішення з інших питань ухвалюються простою більшістю.