Розширення НАТО не приносить Медведєву позитивних емоцій
"Що стосується України та Грузії..."
Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ пропонує не "форсувати вступ до НАТО тих країн, які до цього не готові", маючи на увазі Україну та Грузію. Про це він заявив в інтерв`ю телекомпанії Сі-Ен-Ен.
«Що стосується України і Грузії, то тут все просто. Я вважав і вважаю, що такі рішення повинні ухвалюватися на основі суверенного рішення відповідних держав», - зазначив глава Росії.
«Україна: там не було ніякого референдуму. Там є певні результати прогнозів ставлення народу до цієї теми. Дві третини населення країни не підтримують вступ до НАТО, а окремі керівники України з наполегливістю, гідною кращого застосування, постійно заштовхують державу в НАТО. Якщо це робити, то тоді необхідно провести референдум, необхідно провести процедури», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
При цьому він визнав, що для РФ «це було б не кращим рішенням з цілком зрозумілих причин».
«Але не потрібно забувати, що НАТО - це все-таки військовий блок і його ракети направлені в російський бік. І від того, що кількість країн, які входять в НАТО, дедалі розширяється і розширяється і підходить до наших кордонів, ми не відчуваємо ніяких позитивних емоцій, нам це не подобається, і ми відверто про це говоримо», - зазначив президент РФ.
«І мені б хотілося, щоби й саме НАТО задумалося: а чи здатна в цьому випадку організація управляти такою кількістю країн, у яких така кількість внутрішніх проблем? Якщо це робиться на зло Росії, ну тоді можна й інші країни прийняти в НАТО, але я сподіваюся, що все-таки не ця мотивація присутня у керівництва Північноатлантичного альянсу», - цитує Д.МЕДВЕДЄВА офіційний сайт Кремля.