Абхазія блокувала дороги до Західної Грузії – телеканал «Руставі-2»

Абхазька сторона блокувала дороги, що ведуть з Гальського району Абхазії в сусідній Зугдідський район Західної Грузії.

Як передає грузинський телеканал «Руставі-2», «всі об`їзні шляхи, якими жителі Гальського району могли переходити через Інгурі, закрито. Дороги перекопані абхазькою стороною за допомогою бульдозерів і екскаваторів».

Перекрито також центральний автомобільний міст через річку Інгурі, що зв`язує Гальський та Зугдідський райони. «Центральний міст через Інгурі контролює абхазький спецназ», - повідомляє «Руставі-2», зазначаючи, що неподалік відкрито тимчасовий перехідний міст через річку, де за пропуск однієї людини абхазька сторона бере платню у розмірі трьох тисяч рублів (приблизно 110 доларів – УНІАН). Населення позбулося можливості переходити із Зугдідського в Гальський район, оскільки люди не мають в своєму розпорядженні таких сум, констатує телеканал.

За його даними, блокуванню доріг передував інцидент на посту російських миротворців, де абхазькою стороною були затримані п`ятеро школярів Гальського району грузинської національності. Діти провели на посту дві години, після чого їх відпустили.

Як повідомляє грузинський телеканал «Імеді», підрозділи абхазького спецназу розташувалися також в грузинських селах Гальського району. «Імеді» зазначає, що абхазька сторона створює перешкоди в пересуванні місцевого населення по району.

Його представники місцевого населення в інтерв`ю журналістам заявили, що абхазькі формування загрожують закрити діючі в Гальському районі грузинські школи.