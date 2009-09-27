Голова МВФ: вже і в США розуміють, що контроль абсолютно необхідний

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН вважає необхідним зовнішнє регулювання економікою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час телемосту з учасниками 6-го саміту Ялтинської європейської стратегії (YES).

«(Повинна бути) система контролю регуляції, яка дозволить нам уникнути кризи (в майбутньому - УНІАН)», -- сказав він.

За його словами, не можна повністю покладатися на ринкові сили. При цьому, зазначив Д.СТРОСС-КАН, вже і в США розуміють, що «система контролю абсолютно необхідна».

«Проблема у тому, що ринок може фіксувати за величезною людською ціною, буде велике безробіття», - зауважив керівник МВФ, додавши, що наприклад, для африканських країн це може бути питання життя і смерті.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня в Ялті відкрився черговий саміт європейської стратегії (YES).

Ялтинська європейська стратегія – міжнародна незалежна організація, заснована в 2004 році українським бізнесменом і громадським діячем Віктором ПІНЧУКОМ.

Метою організації є сприяння розвитку справедливої, демократичної і успішної України; допомога країні в здійсненні реформ і підтримка її євроінтеграційних прагнень. YES регулярно проводить заходи, які збирають разом політичних лідерів, керівників бізнес-структур і видатних громадських діячів для обговорення ключових питань і надання рекомендацій, що стосуються майбутнього світу і України.

Щорічний ялтинський саміт YES є найкрупнішим і найвпливовішим неурядовим комунікаційним майданчиком для обговорення і розробки політичних і економічних стратегій для України, Європи і світу, а також для проведення відвертого і професійного обміну поглядами, що стосуються проблем політики, юриспруденції, енергетики та інвестицій.