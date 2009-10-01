Восени російську армію поповнять майже 12 тисяч колишніх зеків

Восени російську армію поповнять майже12 тисяч колишніх в`язнів. Такі цифри навів заступник начальника Генштабу РФ Василь Смирнов. На його думку, враховуючи масштаби осіннього призову, кількість призовників, у яких є кримінальний досвід, не позначиться на моральному кліматі військових колективів. "Ми просто зобов`язані цю категорію громадян забирати на військову службу, і ми будемо це робити і надалі", - сказав генерал.

Всього планується призвати на строкову військову службу більше 270 тисяч молодих росіян.

При цьому призов здійснюватимуть оновлені військкомати, де всі військові посади з сьогоднішнього дня переведені на цивільні. Тим часом, за словами Смирнова, солдатам, можливо, доведеться служити в Абхазії і Південній Осетії, де дислокована російська військова частина. Втім, генерал запевнив, що це, відповідно до чинного законодавства, може відбутися тільки на добровільних засадах .

Эхо Москвы