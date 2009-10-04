Ісламісти воюють одне з одним за порт у Сомалі

02:12, 04 жовтня 2009
Світ
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Бої точаться за 50 кілометрів

Посилюється протистояння між двома збройними ісламістськими угрупованнями за контроль над портом Кісмайо в Сомалі повідомляє Бі-Бі-Сі.

За останніми даними, бої між угрупованнями аль-Шабаб і Хізбул Іслам йдуть за 50 кілометрів від міста.

У четвер 2 жовтня аль-Шабаб вибила Хізбул Іслам з Кісмайо.

Раніше угрупування спільно контролювали місто.

Кісмайо - портове місто на півдні Сомалі в провінції Нижня Джуба.

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