Іран призначив дату перевірки заводу зі збагачення урану

Влада Ірану призначила дату, коли інспектори МАГАТЕ зможуть відвідати новий завод зі збагачення урану поблизу м. Кум. Як повідомив на прес-конференції в Тегерані глава МАГАТЕ Мохаммед Ель-Барадеї, інспекція призначена на 25 жовтня 2009 р.

За словами М.Ель-Барадєї, переговори, які він провів з іранською владою, виявилися успішними. Він вітає настрій Ісламської Республіки на перехід від конфронтації до співпраці і транспарентності, передає Associated Press.

Нагадаємо, 21 вересня Іран проінформував МАГАТЕ про будівництво в країні другого заводу зі збагачення ядерного палива. Новий завод будується поблизу священного для мусульман-шиїтів міста Кум в 160 км. від Тегерана. Це укріплене місце, що добре охороняється, в горах на території військового комплексу. Завод, розрахований на 3 тис. центрифуг, будується вже три роки і повинен бути введений в експлуатацію в 2010 р.

Іран погодився надати доступ інспекторам МАГАТЕ на новий ядерний об`єкт за підсумками переговорів з "шісткою" міжнародних посередників 1 жовтня в Женеві.

РБК