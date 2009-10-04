Соціалісти перемогли на парламентських виборах в Греції

Опозиційний Всегрецький соціалістичний рух (ПАСОК) одержує 160 місць у 300-місному парламенті Греції і можливість самостійно сформувати уряд. Про це оголосило МВС Греції, відповідальне за проведення виборів.

"Дані результати не є остаточними, але вони дають надійну оцінку виборів", - сказав міністр внутрішніх справ Спірос Флогаїтіс в ефірі грецьких телеканалів.

Правляча партія "Нова Демократія" зазнала, за оцінкою міністерства, нищівної поразки, одержавши лише 92 місця замість 151 в складі попереднього парламенту.

Оцінка проводилася на основі даних, переданих з 2300 виборчих ділянок телефоном.

Повний розподіл мандатів, за прогнозом МВС, такий:

ПАСОК 43,8% голосів, 160 місць.

"Нова Демократія" 33,8%, 92 місця.

Комуністична партія Греції 7,6%, 21 місце.

Народний православний заклик 5,6%, 15 місць.

Союз радикальних лівих сил (СІРІЗА) 4,5%, 12 місць.

Слова міністра про оцінку результатів виборів були зустрінуті на вулицях Афін святкуваннями прихильників соціалістів. Люди обіймаються, вимахують зеленими партійними прапорами, палять димові шашки і гудуть сиренами автомобілів.

РІА "Новости"