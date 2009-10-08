НАТО підтверджує підтримку курсу України на вступ до Альянсу

Постійний представник Великої Британії при НАТО Стюарт ЕЛДОН підтвердив підтримку офіційним Лондоном курсу України на вступ до НАТО і готовності сприяти реалізації торішніх рішень Альянсу щодо євроатлантичного майбутнього України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, про це С.ЕЛДОН сказав на зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЕЄВИМ.

Сторони також обговорили хід реалізації євроатлантичних прагнень України, розвиток співпраці нашої держави з НАТО і взаємодію з Великою Британією в рамках діалогу України з Альянсом.

Пріоритетна увага була приділена станові виконання Річної національної програми на 2009 рік з підготовки України до отримання членства в Організації Північноатлантичного договору.

Відбувся також обмін думками щодо змісту нової Стратегічної концепції НАТО, яка має бути прийнята восени 2010 року.

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Заступник Генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Іржі ШЕДІВІ і заступник Генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії Жан-Франсуа БЮРО наголошують на незмінності рішень Альянсу щодо євроатлантичного майбутнього України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це вони сказали на зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЕЄВИМ.

Сторона НАТО висловила готовність сприяти Україні у подальшому здійсненні реформ. При цьому відбувся обмін думками щодо взаємодії у сфері публічної дипломатії.

Представники НАТО високо оцінили особливий внесок нашої держави у забезпечення міжнародного миру та безпеки.