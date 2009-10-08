НАТО підтверджує підтримку курсу України на вступ до Альянсу
Відбулися зустрічі із заступником міністра
Постійний представник Великої Британії при НАТО Стюарт ЕЛДОН підтвердив підтримку офіційним Лондоном курсу України на вступ до НАТО і готовності сприяти реалізації торішніх рішень Альянсу щодо євроатлантичного майбутнього України.
Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, про це С.ЕЛДОН сказав на зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЕЄВИМ.
Сторони також обговорили хід реалізації євроатлантичних прагнень України, розвиток співпраці нашої держави з НАТО і взаємодію з Великою Британією в рамках діалогу України з Альянсом.
Пріоритетна увага була приділена станові виконання Річної національної програми на 2009 рік з підготовки України до отримання членства в Організації Північноатлантичного договору.
Відбувся також обмін думками щодо змісту нової Стратегічної концепції НАТО, яка має бути прийнята восени 2010 року.
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Заступник Генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Іржі ШЕДІВІ і заступник Генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії Жан-Франсуа БЮРО наголошують на незмінності рішень Альянсу щодо євроатлантичного майбутнього України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це вони сказали на зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЕЄВИМ.
Сторона НАТО висловила готовність сприяти Україні у подальшому здійсненні реформ. При цьому відбувся обмін думками щодо взаємодії у сфері публічної дипломатії.
Представники НАТО високо оцінили особливий внесок нашої держави у забезпечення міжнародного миру та безпеки.