Потужний вибух пролунав у Грозному (оновлено)

Чотири співробітники міліції і цивільна особа одержали поранення в результаті вибуху в Грозному, повідомив РІА “Новости” міністр внутрішніх справ Чечні Руслан Алханов, який перебуває на місці події.

"У Жовтневому районі неподалік Садового кільця при спробі затримання бандит здійснив самопідрив. Чотири міліціонери, що перебували на службі, одержали поранення. Постраждав також один перехожий, який випадково опинився на місці у момент вибуху", - сказав міністр.

За його словами, особу терориста встановлено.

"(Це) Заурбек Хашумов 1992 року (народження), який зазначений у списках зниклих безвісти", - сказав Алханов.

Він повідомив, що потужність вибухового пристрою не встановлена.

Фрагменти тіла підривника розкидані в радіусі кількох десятків метрів.

Місце події оточене, там працюють криміналісти і слідчі.