Хто претендує на посаду Туркменбаши (список)

В Ашгабаті закінчилося засідання Народної Ради Туркменії, яка тривала чотири з половиною години, передає кореспондент РІА "Новости".

Народна Рада призначила президентські вибори на 11 лютого і затвердила шістьох кандидатів у президенти.

Це тимчасово виконуючий обов`язки президента Гурбангулі Бердимухаммедов, заступник міністра нафтогазової промисловості і мінеральних ресурсів Ішанкулі Нурієв, мер міста Абадан Оразмурат Караджаєв, мер міста Туркменбаши Аширніяз Помманов, перший заступник хякима Дашогузького велаята Аманніяз Атаджиков і хяким Карабекаульського району Лебабського велаята Мухаммедназар Гурбанов.

Спостерігачі називають фаворитом президентської гонки Бердимухаммедова - його кандидатуру Народна Рада затвердила одноголосно.

Народна Рада збереться 14 лютого, щоб затвердити результати президентських виборів.