Посол України виїхав до Конго для зустрічі із затриманими моряками

Посол України в Габоні виїхав до Конго для зустрічі з українськими моряками судна Island of Luck, затриманого поблизу берегів Конго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

«За моїм дорученням наш посол в Габоні негайно виїжджає в Конго. На жаль, транспортне сполучення в Африці є дещо ускладненим, і ми маємо надію, що післязавтра наш посол буде в Конго і матиме можливість зустрітися з нашими моряками», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Міністр також зазначив, що оскільки екіпаж судна є українсько-російським, то МЗС України отримало пропозицію від міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА щодо дипломатичного захисту українських моряків до приїзду українського посла, зокрема, з боку російських дипломатів.

За словами П.ПОРОШЕНКА, МЗС України і Росії координують свою діяльність в цьому питанні.

Він також повідомив, що юридичний захист українських моряків забезпечує англійська юридична компанія.

Як повідомлялося, з 20 жовтня судно Island of Luck утримується в конголезькому порту Матаді. Троє членів екіпажу знаходяться у в`язниці за звинуваченням у тому, що вони нібито викинули за борт кількох безбілетних пасажирів, один з яких потонув. Із 23 членів екіпажа 15 - українці, четверо - громадяни РФ, по одному з Індії і Гани, двоє - з М`янми.